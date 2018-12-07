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Пострадавшие при взрыве газа на предприятии под Саратовом находятся в тяжелом состоянии

Их доставили ранее в Балаковскую больницу с ожогами

САРАТОВ, 7 декабря. /ТАСС/. Медики оценивают состояние рабочих, пострадавших в результате взрыва газового баллона и пожара на предприятии в городе Балаково Саратовской области, как стабильно тяжелое, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минздрава региона.

В пятницу около 06:30 по местному времени (05:30 мск) произошел пожар в гараже предприятия ООО "Сельхозтехника", по предварительным данным, взорвался газовый баллон. Пострадали двое рабочих, они были госпитализированы с ожогами.

"Двое пострадавших мужчин находятся в Балаковской больнице с ожогами, состояние тяжелое, стабильное", - сказала собеседница агентства.

Пожар был потушен, причины ЧП устанавливаются.

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