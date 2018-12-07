В Петербурге пойдут под суд учителя, подозреваемые в организации нарколаборатории

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Двум бывшим преподавателям химии и физики, которые подозреваются в организации нарколаборатории в Ленинградской области, изготовлении более 1,2 кг наркотика амфетамина и продаже его в Санкт-Петербурге, грозит до 20 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела в отношении них закончено, оно передано в суд, сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

"Заместитель прокурора Санкт-Петербурга Дмитрий Харченков утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывших учителей химии и физики. Уголовное дело направляется в Санкт-Петербургский городской суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как установлено в ходе следствия, мужчина-химик и женщина, которая была учителем физики, создали организованную преступную группу. С мая прошлого года по февраль текущего года они занимались изготовлением и продажей амфетамина. Мужчина, который обладал специальными знаниями, производил наркотик в лаборатории в Ленинградской области, а женщина подыскивала покупателей и передавала наркотик заказчикам в Санкт-Петербурге.

В ходе расследования было установлено шесть эпизодов производства и сбыта наркотика. По данным прокуратуры города, в общей сложности организаторам наркобизнеса удалось изготовить более 1,2 кг амфетамина.

Лаборатория была раскрыта сотрудниками полиции, подозреваемые задержаны и помещены в СИЗО, а в отношении них возбудили уголовное дело по статье о производстве и сбыте психотропного вещества в особо крупном размере. Согласно статье УК РФ, подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы.