УФСИН опровергло информацию о нарушениях в ИК-1 в Якутии

ЯКУТСК, 7 декабря. /ТАСС/. Управление ФСИН по Республике Саха (Якутия) опровергло информацию о нарушениях в исправительной колонии №1, где ранее заключенные объявили голодовку. Об этом сообщили в пресс-бюро ведомства.

По данным ведомства, 5 декабря четверо осужденных, находящихся в штрафном изоляторе, протестуя "против законных действий администрации учреждения, совершили акт членовредительства". Повреждения "не представляют опасности для жизни и здоровья". 6 декабря девять осужденных подали заявления об отказе от приема пищи. По данным управления, в настоящее время "трое осужденных отказались от своих незаконных требований".

"Температура воздуха в помещениях камерного типа исправительной колонии №1 составляет 18-22 градуса, что соответствует норме. Все осужденные обеспечены вещевым имуществом и постельными принадлежностями в полном объеме и в соответствии с климатическими условиями. Информация об избиении сотрудниками осужденных, водворенных в штрафной изолятор исправительной колонии №1, не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по приглашению регионального УФСИН исправительную колонию посетили представители региональной прокуратуры, уполномоченный по правам человека и члены Общественной наблюдательной комиссии региона. "Материалы по ситуации в исправительной колонии №1 направлены в следственные органы для принятия процессуального решения", - отметили в управлении.

Ранее председатель региональной Общественной наблюдательной комиссии Марина Семенова сообщила ТАСС, что 6 декабря поступил сигнал о голодовке осужденных в одной из исправительных колоний Якутии. По версии членов ОНК, причинами объявления голодовки заключенные назвали "постоянные избиения сотрудниками в течение продолжительного времени". Кроме того, члены ОНК зафиксировали низкую температуру в камерах, лишение права осужденных на прогулки, отсутствие теплой одежды при 30-градусных морозах в регионе.