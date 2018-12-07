Басманный суд постановил удалить в интернете статьи о связи Усманова с Калашовым и ОПГ

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Басманный суд Москвы удовлетворил иск бизнесмена Алишера Усманова и постановил удалить три публикации в интернете, в которых его связывают с делом криминального авторитета Захария Калашова, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Иск Усманова подлежит удовлетворению в полном объеме. Ответчик должен удалить статьи, опубликовать опровержение и выплатить истцу в качестве возмещения морального вреда 50 тыс. рублей", - сказал судья.

Бизнесмен обратился в столичный суд с требованием заблокировать три статьи в интернете, где его связывают с делом Калашова, известного по прозвищу Шакро Молодой, и другими преступными группировками. Он потребовал 50 тыс. рублей в виде компенсации морального вреда, удаления публикаций, порочащих его честь, и опровержения изложенных в статьях сведений. Речь идет об опубликованных на сайте rucriminal.com статьях "Алишер Усманов. Статус: "авторитет", "Алишер Усманов в деле Шакро" и статье о связях бизнесмена с криминальным миром. В качестве соответчика по иску был привлечен Роскомнадзор.

В ходе судебного заседания представитель истца попросил удовлетворить исковые требования в полном объеме. Соответчик полностью поддержал исковые требования. "Мы согласны с исковыми требованиями и просим их удовлетворить", - заявил представитель Роскомнадзора. Ответчик в суд не явился, попросил рассмотреть иск без его участия.