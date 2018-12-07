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Источник: в Самаре задержали двух заместителей районных прокуроров

Их подозревают в получении взятки

ТАСС, 7 декабря. Два заместителя районных прокуроров Самары задержаны по подозрению в получении взятки. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных структурах региона.

"Задержаны два заместителя прокурора - Железнодорожного и Промышленного районов. Их подозревают в получении взятки", - сказал источник.

По предварительной информации источника, размер взятки - 300 тыс. рублей. Речь идет о заместителе прокурора Промышленного района Олеге Анищенко и заместителе прокурора Железнодорожного района Валерии Улитине.

Источник добавил, что, по предварительной версии, взятка была получена за снижение квалификации по уголовному делу. Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Twitter сообщил, что общая сумма взяток двух заместителей прокуроров - 500 тыс. рублей.

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