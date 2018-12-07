В Москве водитель скрылся с места ДТП после того, как сбил двух дорожных рабочих

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Легковой автомобиль сбил двух дорожных рабочих в районе Покровского бульвара в центре Москвы, водитель скрылся с места ДТП. Об этом ТАСС сообщили в столичном управлении ГИБДД.

"Авария произошла в районе дома 8 по Покровскому бульвару. Водитель сбил двух рабочих из Средней Азии и скрылся. Пострадавшие госпитализированы", - сказали в ГИБДД.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, водитель, сбивший рабочих, управлял такси. В городе для его розыска введен план "Перехват".