В Москве автомобиль сбил двух женщин на пешеходном переходе

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Водитель автомобиля сбил двух женщин на пешеходном переходе на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

"Cанитарный вертолет Московского авиационного центра вылетел на улицу Поречную, дом 13, где автомобиль сбил на пешеходном переходе двух женщин. Пострадал также водитель", - сказал собеседник агентства. "Одну пострадавшую женщину увезла машина скорой помощи, вторая от госпитализации отказалась", - добавил он.

Вертолет эвакуирует с места аварии водителя, на борту его сопровождает авиамедицинская бригада.