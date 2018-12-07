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В Москве автомобиль сбил двух женщин на пешеходном переходе

В ДТП также пострадал водитель

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Водитель автомобиля сбил двух женщин на пешеходном переходе на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

"Cанитарный вертолет Московского авиационного центра вылетел на улицу Поречную, дом 13, где автомобиль сбил на пешеходном переходе двух женщин. Пострадал также водитель", - сказал собеседник агентства. "Одну пострадавшую женщину увезла машина скорой помощи, вторая от госпитализации отказалась", - добавил он.

Вертолет эвакуирует с места аварии водителя, на борту его сопровождает авиамедицинская бригада.

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