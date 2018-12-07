СК возбудил уголовное дело в отношении заместителя прокурора района Самары

САМАРА, 7 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении заместителя прокурора Промышленного района Самары, который подозревается в получении взятки в 200 тыс. рублей. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Самарской области.

"Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя прокурора Промышленного района Самары, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ - "Получение взятки", - говорится в сообщении.

В отношении мужчины, который передал взятку, возбуждено дело о посредничестве во взяточничестве.

По версии следствия, 6 декабря заместитель прокурора получил в своем кабинете взятку в 200 тыс. рублей за то, чтобы не переквалифицировать статью подозреваемому в незаконной игорной деятельности на более тяжкую.

Решается вопрос о задержании подозреваемых.