Экс-судья приговорена к семи годам лишения свободы за махинации с землей банды Цапков

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 декабря. /ТАСС/. Ростовский областной суд признал бывшую судью арбитражного суда Светлану Мартынову виновной в мошенничестве с землей Надежды Цапок, матери главаря так называемой кущевской банды Сергея Цапка, приговорив ее к семи годам лишения свободы и штрафу, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Назначить окончательное наказание Мартыновой в виде лишения свободы на срок семь лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - следует из текста приговора, оглашенного председательствующим судьей. Кроме того, ей назначен штраф в размере 500 тыс. рублей.

Суд счел доказанным, что в период с 2011 по 2012 год Мартынова получила от двух предпринимателей более 40 млн рублей за помощь в приобретении права на земельные участки сельскохозяйственного назначения в Кущевском районе Краснодарского края, принадлежащие матери осужденного за многочисленные убийства главаря ОПГ Сергея Цапка Надежде Цапок.

При этом судья не выполнила взятые на себя обязательства и оформила землю на третьих лиц - своих родных, близких и знакомых. В ходе прений сторон гособвинение просило суд назначить Мартыновой наказание в виде 8 лет колонии.

Мартынова вину не признала. Сторона обвинения удовлетворена приговором, адвокат будет его обжаловать. "Процессуальная проверка по делу шла четыре года и многие доказательства, на которые ссылается суд, устарели либо утеряны", - сказала ТАСС представительница защиты.

Ранее бывшая судья игнорировала вызовы следователя, не являлась на допросы. Ей заочно предъявили обвинение и объявили в федеральный розыск. Обвиняемую задержали в Москве и доставили в Ростов-на-Дону, в июле 2017 года она была арестована.