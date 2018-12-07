Глава лесничества в Мурманской области приговорена к штрафу за продажу леса

МУРМАНСК, 7 декабря. /ТАСС/. Кольский районный суд в Мурманской области признал виновной в получении взятки и приговорил к штрафу руководителя районного лесничества, сообщается на сайте СУ СК РФ по области.

"Приговором Кольского районного суда Трифановой Л. М. назначено наказание в виде штрафа в размере 600 тыс. рублей с лишением права занимать определенные должности в государственных и муниципальных органах и учреждениях сроком на три года", - говорится в сообщении.

Как установил суд, в июне глава лесничества получила от лица, участвующего в оперативно-разыскном мероприятии, первую половину взятки в 360 тыс. рублей. За эти средства она пообещала оформить 40 договоров купли-продажи лесных участков для заготовки и реализации древесины в объеме 600 кубометров. При этом более 30 человек, на которых оформлялись договора, являлись умершими на момент оформления договоров, а остальные граждане не были осведомлены о сделке.

Преступление выявлено при взаимодействии с сотрудниками УМВД России по городу Мурманску. Приговор был назначен по ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки должностным лицом лично в крупном размере").