Бастрыкин возбудил дело о взяточничестве в отношении мировой судьи в отставке

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело о взяточничестве в отношении мировой судьи в отставке. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе СК РФ.

"Председателем Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело в отношении мирового судьи в отставке 36-летней Эльмиры Зиганшиной. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291.1 УК РФ ("Покушение на посредничество во взяточничестве")", - сказали в СК.

По версии следствия, в августе 2017 года Зиганшина, работавшая мировым судьей судебного участка № 1 Кировского района Казани, попросила своего сожителя Артема Косарева сообщить представителю истца по гражданскому делу, что она может способствовать принятию решения по апелляционной жалобе в его пользу в случае передачи должностным лицам Верховного суда Татарстана 450 тыс. рублей. "Косарев сообщил об этом знакомому Роберту Хайрутдинову, а тот в свою очередь знакомому Эльдару Аюпову. Последний связался с представителем истца и озвучил предложение Зиганшиной", - пояснили в ведомстве.

Однако представитель истца сообщила об этом в правоохранительные органы. В результате 8 сентября 2017 года после получения денежных средств Аюпов был задержан. Причастность к совершению преступления Косарев, Хайрутдинов и Аюпов признали в полном объеме.

"Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности Зиганшиной. Расследование уголовного дела поручено следственному управлению Следственного комитета РФ по Республике Татарстан", - заключили в СК.