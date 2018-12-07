В Крыму суд арестовал адвоката украинского военного за пропаганду экстремистской символики

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 декабря. /ТАСС/. Киевский районный суд Симферополя в пятницу избрал меру пресечения в виде административного ареста сроком на пять суток для адвоката Эмиля Курбединова, который ранее представлял в суде интересы украинских военных и моряков, а также членов запрещенных в России за экстремизм и терроризм организаций.

Адвокат обвиняется в пропаганде и публичной демонстрации экстремистской символики, запрещенной в РФ организации "Хизб ут-Тахрир", передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Курбединова признать виновным и назначить административное наказание в виде административного ареста сроком на пять суток. Начало отбывания срока считать с момента задержания - 6 декабря", - сказал судья.

Курбединов был задержан 6 декабря утром. На него был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ. По данным протокола, который был зачитан в суде, адвокат в период с 2013 по 2014 год разместил на своей странице в Facebook несколько видеоматериалов с символикой запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир", которые до сих пор не удалил. В 2017 году Курбединов уже привлекался к административному наказанию за публикацию запрещенных материалов на своей странице в соцсети.

Сам Курбединов в настоящее время является адвокатом командира украинского катера "Никополь" Богдана Небылицы, который был арестован после незаконного пересечения украинскими кораблями границы РФ 25 ноября в Керченском проливе. Ранее адвокат защищал Руслана Зейтуллаева, признанного виновным в организации ячейки террористической организации "Хизб ут-Тахрир". Кроме этого, он выступал адвокатом членов запрещенного в РФ "Меджлиса крымско-татарского народа", в частности, замглавы этой организации Ильми Умерова. Также он представлял интересы одного из моряков ранее задержанного в Крыму украинского судна "ЯМК-0041".