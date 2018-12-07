Суд в Волгограде ужесточил приговор похитителю орденов, отправив из поселения в колонию

ВОЛГОГРАД, 7 декабря. /ТАСС/. Волгоградский областной суд изменил в пятницу приговор Ворошиловского райсуда Волгограда Юрию Сидорину с двух лет колонии-поселения на три года заключения, осужденный похищал награды у ветеранов, представляясь писателем, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой прокуратуры региона.

"Судом первой инстанции Сидорин признан виновным в мошенничестве (ч. 2 ст. 159 УК РФ), незаконном сбыте государственных наград (ст. 324 УК РФ) и осужден на два года с отбыванием наказания в колонии-поселении. Волгоградский облсуд, с учетом мнения прокуратуры региона, 7 декабря изменил приговор Ворошиловского районного суда от 7 сентября 2018 года и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - сказано в сообщении.

В областной прокуратуре уточняется, что Сидорин с июля по сентябрь 2017 года приходил к пенсионерам и представлялся писателем, якобы работающим над книгой о ветеранах Великой Отечественной войны и выдающихся личностях Волгограда. Под предлогом необходимости изготовления копий он получал от ветеранов различные награды и ценные антикварные предметы, которыми впоследствии распоряжался по своему усмотрению.

Таким способом у четырех потерпевших им были похищены нагрудный знак "Отличный пулеметчик", медаль "За успехи в социалистическом сельском хозяйстве 1960 года", юбилейная медаль им. маршала Жукова, фарфоровые статуэтки и иное имущество. Кроме того, он обманным путем приобрел и впоследствии сбыл нагрудный знак "Заслуженный строитель РСФСР", являющийся государственной наградой.

Вину свою Сидорин не признал и просил его оправдать. Как уточнила ТАСС старший помощник областного прокурора Оксана Черединина, ранее осужденному была избрана мера пресечения в виде ареста, так как приговор областного суда вступил в законную силу, он остался под стражей.