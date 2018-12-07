За семь лет ущерб от коррупционных преступлений в России превысил 123 млрд рублей

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Ущерб от коррупционных преступлений в России превысил 123 млрд рублей за последние семь лет. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на международной научно- практической конференции во Всероссийском государственном университете юстиции (РПА Минюста России).

"По данным СК России, с 2011 года ущерб от коррупционных преступлений составил более 123 млрд рублей", - приводит слова Бастрыкина пресс-служба СК РФ.

Он отметил, что ведомство проводит политику наложения ареста на имущество обвиняемых и выступает за полную конфискацию в счет последующего обеспечения имущественного ущерба. По словам Бастрыкина, "борьба с коррупцией набрала серьезные обороты".

Всего за семь лет СК направил в суд более 71 тыс. уголовных дел по коррупционным преступлениям, в том числе 453 - в отношении организованных групп и преступных сообществ коррупционного характера. "Обращу внимание, коррупционная тенденция энергично развивается, и она переходит не только в отношения двух субъектов, в этой сфере появляются преступные организации и сообщества", - подчеркнул глава ведомства, приведя в пример уголовное дело в отношении экс-главы Республики Коми Вячеслава Гайзера.

Следователи привлекли в качестве обвиняемых по делам о коррупции около 78 тыс. человек, которые совершили 166 тыс. таких преступлений. Бастрыкин также назвал сферы, где чаще всего встречаются коррупционные преступления: правоприменительная деятельность - более 55 тыс. преступлений, наука и образование - 27 тыс., социальное обеспечение и здравоохранение - 19 тыс., финансовая деятельность - около 11 тыс. "Анализируя наработанный опыт, председатель СК России обратил внимание на необходимость воспитания новой психологии чиновников", - сообщили в СК.