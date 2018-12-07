В Ростовской области суд приговорил сопредседателя "Другой России" к трем годам колонии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 декабря. /ТАСС/. Матвеево-Курганский районный суд Ростовской области в пятницу признал сопредседателя незарегистрированной политической партии "Другая Россия" Александра Аверина виновным в покушении на контрабанду оружия и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь районного суда Анжелика Обнизова.

Аверин был задержан 7 апреля на КПП "Матвеев-Курган" в Ростовской области. При переходе через российско-украинскую границу у него обнаружили пистолет Макарова. "Сегодня Аверин признан виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ ("Покушение на контрабанду огнестрельного оружия и боеприпасов"). Суд приговорил его к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. По ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов") он оправдан за отсутствием состава преступления", - сказала представитель суда.

Гособвинение просило суд назначить Аверину наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года.

По данным официальной группы незарегистрированной политической партии "Другая Россия" в соцсети "ВКонтакте", Аверин является ее сопредседателем.