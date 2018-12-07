Уголовное дело возбудили после смерти пациентки клиники "Семейный доктор" в Москве

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту смерти женщины после лечения в клинике "Семейный доктор" в Москве. Об этом ТАСС сообщил в пятницу источник в правоохранительных органах.

"Наталья Захарченко, 1988 года рождения, наблюдалась у врача-невролога в клинике "Семейный доктор", расположенной на Бауманской улице в Москве. Во время одного из приемов ей был сделан укол с лидокаином. После этого самочувствие женщины резко ухудшилось. Ее доставили в Институт им. Склифосовского, где она скончалась от анафилактического шока", - сказал собеседник агентства.

По его словам, была проведена доследственная проверка, по итогам которой возбуждено уголовное дело. "Его возбудили по ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, повлекшее по неосторожности смерть человека")", - отметил источник.