Лечившие сына молитвами супруги из Рязани избежали тюремного заключения

ТАСС, 7 декабря. Октябрьский районный суд Рязани приговорил к ограничению свободы семейную пару, которая, отказавшись от применения лекарств, лечила тяжело больного ребенка молитвами, после чего он умер. Об этом в пятницу сообщается на сайте суда.

"Суд признал супругов виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"), и назначил отцу ребенка наказание в виде 1 года ограничения свободы, матери - 9 месяцев ограничения свободы", - уточнили в пресс-службе.

У супругов родился ребенок с врожденным заболеванием, врачи назначили ему лечение в качестве пожизненной терапии. Первое время родители выполняли назначения врачей и ежедневно давали ребенку необходимые лекарства, но затем перестали, решив, что могут ему навредить. Супруги посчитали, что совершаемые ими ежедневные молитвы помогут ему выздороветь без применения назначенного врачами лечения. Отказ от лечения привел к ухудшению состояния здоровья ребенка, после чего он умер.

В судебном заседании подсудимые вину в совершенном ими преступлении признали полностью. Дело было рассмотрено в особом порядке. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.