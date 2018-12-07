Полицейские задержали подозреваемого в краже у иностранки 1 млн рублей в Эрмитаже

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Петербургские полицейские задержали подозреваемого в краже банковских карт у иностранки во время экскурсии в Эрмитаже, сообщили журналистам в пресс-службе управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в пятницу.

"Оперативники угрозыска ГУ МВД России задержали подозреваемого в хищении свыше миллиона рублей с банковских карт, украденных у иностранной гражданки", - говорится в распространенном пресс-службой сообщении.

Подозреваемый задержан в Лужском районе Ленинградской области. Полицейские проверяют его на возможную причастность к другим подобным преступлениям.

Ранее ТАСС сообщал, что во вторник в полицию обратилась иностранка, которая заявила, что во время экскурсии по Эрмитажу у нее украли портмоне с банковскими картами. Затем с карт было снято более 1 млн рублей. В тот же день в полицию после посещения музея обратилась еще одна женщина, которая заявила о краже у нее 29 тыс. рублей из портмоне.

Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский в понедельник в ходе интернет-встречи сообщил, что карманные кражи являются "бедой для всех крупных музеев" и отметил, что Эрмитаж борется с ними. При этом Пиотровский уточнил, что в музее не намерены вешать на стены таблички с надписями "Остерегайтесь карманников", как это сделано в парижском Лувре.