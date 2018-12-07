Саратовский министр экологии подозревается в злоупотреблении полномочиями

САРАТОВ, 7 декабря. /ТАСС/. Министра природных ресурсов и экологии Саратовской области Дмитрия Соколова подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ГУ МВД по региону.

"Выявлен факт злоупотребления должностными полномочиями со стороны министра природных ресурсов и экологии Саратовской области. Есть основания полагать, что чиновник создал искусственные условия для прекращения хозяйственной деятельности трех лесхозов, что привело к исключению данных учреждений из Единого государственного реестра юридических лиц и списанию их кредиторской задолженности по налогам и страховым взносам", - поясняет пресс-служба.

Уточняется, что следователи уже возбудили уголовное дело по статье 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями").

"В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, решается вопрос об избрании меры пресечения", - отмечается в сообщении.