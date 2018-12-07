Мосгорсуд снизил срок ареста правозащитнику Льву Пономареву до 16 суток

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Московский городской суд смягчил административный арест с 25 суток до 16 суток правозащитнику и директору движения "За права человека" Льву Пономареву за призыв к участию в несогласованной акции "За наших и ваших детей", которая прошла возле здания ФСБ России на Лубянке 28 октября. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Постановление Тверского суда изменить, назначить срок ареста до 16 суток. В остальной части постановление оставить без изменений жалобы - без удовлетворения", - говорится в апелляционном определении Мосгорсуда.

Таким образом, суд счел назначение правозащитнику срока наказания чрезмерно суровым и смягчил его на девять суток. В остальной части постановление суда, в том числе в части квалификации деяния, оставлено без изменения.

"Суд установил, что вид назначенного наказания (арест) согласуется с предупредительными целями наказания, кроме того, нет сведений о наличии заболеваний, которые препятствуют назначению наказания в виде административного ареста", - уточнили ТАСС в пресс-службе Мосгорсуда. Вопреки доводам заявителей жалоб, доказательства признаны судом относимыми и допустимыми, доказательства составлены с соблюдением требований КоАП РФ. Как указано в решении суда, доводы стороны защиты не содержали правовых аргументов, влекущих отмену решения.

5 декабря Тверской суд Москвы признал Пономарева виновным по части 8 статьи 20.2 КоАП ("Повторное нарушение порядка проведения акции") и назначил 25 суток административного ареста. Акция "За наших и ваших детей" у ФСБ на Лубянке 28 октября проводилась в поддержку фигурантов дел "Нового величия" и "Сети".

Мнения сторон

Пономарев в пятницу в суде заявил о заказном характере его преследования и назвал уголовные дела в отношении фигурантов "Сети" и "Нового величия" сфабрикованными спецслужбами.

"Меня незаконно лишили свободы 1 декабря, привезли в полицию и вручили какие-то документы. Я требую, чтобы уголовные дела в отношении молодых людей были прекращены, а сотрудники правоохранительных органов - наказаны", - сказал правозащитник.

По мнению адвоката Пономарева Генри Резника, арест его подзащитного был незаконен. "В постановлении судьи как мантра говорится, что он осуществил призывы, без всякой попытки это раскрыть. В этом посте нет призывов к совершению несогласованного мероприятия. Это решение должно быть отменено", - сказал адвокат в Мосгорсуде.

Перед заседанием защита Пономарева приобщила к материалам дела документы, положительно характеризующие его, справки о состоянии здоровья, а также обращение уполномоченного по правам человека РФ Татьяны Москальковой, в котором она просит суд обратить внимание на здоровье 77-летнего правозащитника, его активную профессиональную деятельность и пересмотреть постановление Тверского суда Москвы.