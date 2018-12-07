{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Новгородская полиция проверяет информацию о подростке с ножом у здания школы

Сообщение поступило от местных жителей, заметивших несовершеннолетнего с кухонным ножом в руках

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Сотрудники УМВД России по Великому Новгороду проверяют информацию о подростке с ножом у здания школы, в которой он учится. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

В пятницу в местных СМИ появилась информация о том, что около здания одной из новгородских школ очевидцы заметили подростка с кухонным ножом в руках.

"[Поступило] сообщение прохожих о том, что около школы находился мальчик с ножом. По данному инциденту сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних УМВД России по Великому Новгороду проводится проверка", - сказала собеседница агентства.

6 декабря ученик 10-го класса московской школы №1359 пришел в школу с ножом и угрожал убить себя. Все дети были эвакуированы из школы. В результате переговоров, организованных полицейскими, удалось убедить подростка отказаться от своих намерений.

Теги
РоссияНовгородская область
СК начал проверку в отношении женщины, оставившей раздетого младенца на балконе
По предварительным данным, местная жительница вынесла на балкон новорожденную дочь без одежды, чтобы отомстить мужу за игнорирование ее телефонных звонков
Читать полностью