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В Москве задержаны высокопоставленные сотрудники МВД по подозрению в коррупции

По сообщениям источника в правоохранительных органах, сумма взятки составила несколько миллионов рублей

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Сотрудники Главного управления собственной безопасности МВД и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции задержаны в Москве за получение взятки в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В Москве за получение взятки в несколько миллионов рублей задержаны начальник одного из отделов столичного Управления экономической безопасности и противодействия коррупции, а также сотрудник Главного управления собственной безопасности МВД России", - сказал собеседник агентства, не уточнив за что полицейские требовали взятку.

В настоящее время ТАСС не располагает официальным комментарием МВД России.

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