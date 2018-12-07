В Москве задержаны высокопоставленные сотрудники МВД по подозрению в коррупции

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Сотрудники Главного управления собственной безопасности МВД и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции задержаны в Москве за получение взятки в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В Москве за получение взятки в несколько миллионов рублей задержаны начальник одного из отделов столичного Управления экономической безопасности и противодействия коррупции, а также сотрудник Главного управления собственной безопасности МВД России", - сказал собеседник агентства, не уточнив за что полицейские требовали взятку.

В настоящее время ТАСС не располагает официальным комментарием МВД России.