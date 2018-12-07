Обвиняемого в мошенничестве россиянина депортировали из Таиланда в РФ

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Россиянин, обвиняемый в мошенничестве с кредитами, депортирован из Таиланда. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками российского бюро Интерпола в Россию доставлен депортированный из Таиланда Роман Дмитрук, обвиняемый в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159.1 УК РФ ("Мошенничество в сфере кредитования")", - сообщила она.

По данным МВД, обвиняемый создал во Владивостоке организованную группу и с соучастниками подготовил поддельные документы для получения кредитов в банках и хищения денег. Сообщники были задержаны сотрудниками полиции при попытке получить очередной кредит. Лидеру группы удалось скрыться, он был объявлен в международный розыск в январе 2018 года.