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Обвиняемого в мошенничестве россиянина депортировали из Таиланда в РФ

По данным МВД, мужчина создал во Владивостоке организованную группу и с соучастниками подготовил поддельные документы для получения кредитов в банках и хищения денег

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Россиянин, обвиняемый в мошенничестве с кредитами, депортирован из Таиланда. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками российского бюро Интерпола в Россию доставлен депортированный из Таиланда Роман Дмитрук, обвиняемый в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159.1 УК РФ ("Мошенничество в сфере кредитования")", - сообщила она.

По данным МВД, обвиняемый создал во Владивостоке организованную группу и с соучастниками подготовил поддельные документы для получения кредитов в банках и хищения денег. Сообщники были задержаны сотрудниками полиции при попытке получить очередной кредит. Лидеру группы удалось скрыться, он был объявлен в международный розыск в январе 2018 года.

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ТаиландРоссия
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