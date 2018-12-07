Суд арестовал экс-главу Российского авторского общества до 6 февраля

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Тверской суд Москвы арестовал бывшего главу Российского авторского общества (РАО) Сергея Федотова, подозреваемого в мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением Тверского районного суда города Москвы от 07.12.2018 в отношении Федотова С., подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, организованное группой"), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца, до 6 февраля 2019 года", - сказала представитель суда.

Подозреваемыми по делу проходят также мать Федотова и начальник управления обслуживания правообладателей РАО Светлана Темешова. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании им меры пресечения.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, "фигурантам следствие инкриминирует оплату авторских гонораров на подставные лица с последующим их обналичиванием". "Общая сумма нанесенного организации ущерба пока установлена следователями в размере более 20 млн рублей, однако ущерб может вырасти и до сотни миллионов рублей," - сказал собеседник агентства.

Дело расследует ГСУ МВД по Москве.

Дело Федотова

Ранее Федотов уже был осужден по делу о мошенничестве. 19 июня 2017 года Мещанский суд Москвы признал его виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере") и приговорил к 1,5 года колонии общего режима. Федотов заключил досудебную сделку со следствием, в этой связи его дело рассматривалось в особом порядке. Темешова тогда проходила свидетелем по делу.

7 декабря 2017 года Рязанский областной суд принял решение об условно-досрочном освобождении экс-главы РАО за 20 дней до конца срока наказания. Тогда следствием и судом было установлено, что он вводил в заблуждение членов РАО и незаконно отчуждал в собственность созданной им дочерней компании имущество, принадлежащее организации. Нанесенный РАО ущерб составил 297 млн рублей.

В новость была внесена правка (20:18 мск) - исправление должности С. Темешовой в 3 абзаце.