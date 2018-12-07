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Источник: МВД подозревает экс-главу РАО в обналичивании десятков миллионов рублей

Сергею Федотову, его матери Вере Федотовой и бывшему генеральному директору ЗАО СЭК, члену совета директоров РАО Светлане Темешовой инкриминируют оплату авторских гонораров на подставные лица

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Полиция вменяет бывшему главе Российского авторского общества (РАО) Сергею Федотову, его матери Вере Федотовой и бывшему генеральному директору ЗАО СЭК, члену совета директоров РАО Светлане Темешовой обналичивание денежных средств из организации на сумму более 20 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Фигурантам уголовного дела о мошенничестве в РАО следствие инкриминирует оплату авторских гонораров на подставные лица с последующим их обналичиванием. Общая сумма нанесенного организации ущерба пока установлена следователями в размере более 20 млн рублей, однако ущерб может вырасти и до сотни миллионов рублей," - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что МВД просило Тверской суд Москвы арестовать фигурантов уголовного дела о мошенничестве с авторскими вознаграждениями.

Фигурантам инкриминируется мошенничество, организованное группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, речь идет о распределении фигурантами дела авторских вознаграждений. Дело расследует ГСУ МВД по Москве.

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