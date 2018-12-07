СК начал проверку в отношении женщины, оставившей раздетого младенца на балконе

САРАТОВ, 7 декабря. /ТАСС/. СК начал проверку после того, как жительница Саратова выставила на балкон люльку с раздетым младенцем, чтобы отомстить мужу. Об этом в пятницу говорится в сообщении, распространенном пресс-службой СУ СК РФ по региону.

"Начата доследственная проверка по факту истязания матерью своего новорожденного ребенка, заведомо находящегося в беспомощном состоянии. В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, ее осмотрели медицинские работники, в госпитализации она не нуждается. Выясняются данные родителей ребенка, будет решен вопрос о целесообразности изъятия ребенка из семьи", - уточняет пресс-служба.

По предварительным данным, в октябре 21-летняя жительница города вынесла из комнаты на балкон новорожденную дочь без одежды, чтобы отомстить мужу за то, что он игнорировал ее телефонные звонки. Женщина сфотографировала малышку, а затем занесла ее обратно. Фотографии и СМС-сообщения с угрозами позже в соцсетях разместил отец девочки.

По результатам доследственной проверки будет принято решение об отказе либо о возбуждении уголовного дела. Ранее полиция возбудила в отношении женщины административное дело по статье "Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних", максимальное наказание по которому - штраф в размере 500 рублей.