В Дагестане уничтожен боевик, причастный к преступлениям террористической направленности

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали в Дагестане боевика, причастного к террористическим преступлениям. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в информационном центре Национального антитеррористического комитета.

"В Хасавюртовском районе Дагестана в ходе контртеррористической операции нейтрализован бандит, причастный к преступлениям террористической направленности", - сказали в комитете.

В НАК уточнили, что боевик был ликвидирован в окрестностях села Эндирей.

"На месте боестолкновения обнаружено оружие, боеприпасы и самодельное взрывное устройство", - добавил представитель комитета.

Источник в силовых структурах региона сообщил, что cотрудники правоохранительных органов ликвидировали последнего члена так называемой эндиреевской бандгруппы, причастного к взрыву могилы шейха Саида Афанди Чиркейского.

"Вступил в бандгруппу в мае этого года. Являлся последним членом так называемой эндиреевской бандгруппы. Теперь она полностью уничтожена. Также причастен, как и убитые из этой группы, к подрыву могилы шейха Саида Афанди Чиркейского и обстрелу полицейских", - сказал собеседник агентства. Среди сотрудников правооохранительных органов пострадавших нет, уточнил источник.