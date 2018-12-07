Суд Канады снял запрет на публикацию подробностей дела финдиректора Huawei

ОТТАВА, 7 декабря. /ТАСС/. Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия принял решение о снятии запрета на публикацию подробностей дела о задержании в Канаде для экстрадиции в США финансового директора и заместителя председателя совета директоров Huawei Мэн Ваньчжоу. Об этом в пятницу сообщила электронная версия газеты Vancouver Star.

Решение принял судья Гибб Карсли перед началом слушаний по делу финдиректора в Ванкувере.

46-летняя Мэн Ваньчжоу была арестована 1 декабря в аэропорту Ванкувера канадскими правоохранительными органами по запросу Соединенных Штатов об экстрадиции в связи с обвинением в нарушении американских торговых санкций против Ирана. В китайской компании подтвердили факт задержания финдиректора, как и то, что США добиваются ее выдачи. При этом представители Huawei заявили, что не располагают информацией о каких-либо противоправных действиях Мэн Ваньчжоу.

Ранее телеканал Си-би-си сообщил, что Министерство юстиции Канады по запросу Мэн Ваньчжоу не будет публиковать подробности ее ареста.