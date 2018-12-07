Уничтоженный в Дагестане боевик входил в банду сторонников "Исламского государства"

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Боевик, уничтоженный в Дагестане, входил в ликвидированную в октябре банду сторонников запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Об этом ТАСС сообщили в пятницу в информационном центре Национального антитеррористического комитета.

"По имеющимся в оперативном штабе данным, нейтрализованный бандит причастен нападениям на сотрудников правоохранительных органов, в том числе к убийству в нынешнем году сотрудников полиции в Кизилюртовском районе республики. Он входил в состав банды сторонников ИГИЛ (прежнее название ИГ), ликвидированной в октябре нынешнего года", - сообщили в НАК.

Боевик был блокирован на окраине села Эндирей. При задержании он открыл стрельбу. "Отказавшись сложить оружие и сдаться властям, он открыл огонь по силам правопорядка и в ходе перестрелки был нейтрализован. На месте боестолкновения обнаружены автомат, пистолет, самодельное взрывное устройство и боеприпасы", - рассказали в комитете.

Потерь среди сотрудников правоохранительных органов и пострадавших среди гражданского населения нет, уточнили в информационном центре.