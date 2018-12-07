Роспотребнадзор приостановил работу пищеблока в Москве, где могли отравиться рабочие

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Столичное управление Роспотребнадзора наложило временный запрет на работу пункта питания на строительной площадке в Москве, где 11 рабочих могли заразиться острой кишечной инфекцией, сообщила в пятницу пресс-служба надзорного ведомства.

Ранее сообщалось, что 11 рабочих строительной компании "Эста констракшен" в Москве, которые проживают в хостеле на Кутузовском проспекте, заразились острой кишечной инфекцией. Девять из них находятся в больнице. Два человека от госпитализации отказались. Состояние заболевших - легкой и средней степени тяжести.

"В качестве меры обеспечения и пресечения нарушений управлением составлен протокол о временном запрете деятельности, помещения пункта общественного питания и магазина на стройке по адресу Багратионовский проезд, д. 5 опечатаны, и административные материалы будут направлены в суд на приостановление деятельности", - говорится в сообщении.

Кроме того, ведомство провело в пункте питания отбор проб пищевой продукции, воды и других материалов для лабораторных исследований.

Как отметили в управлении, на стройплощадке выявлены многочисленные нарушения санитарного законодательства при организации питания рабочих. В частности, не обеспечены условия для мытья посуды, нет раковины для мытья рук, список сотрудников и медицинская документация на них не представлены. В магазине нет сопроводительной документации на всю имеющуюся в наличии продукцию, в связи с чем с реализации снято 33 кг кондитерских изделий.

Условия в хостеле

Управление Роспотребнадзора по Москве установило, что содержание помещений общежития "Уют", где проживали рабочие, неудовлетворительно: отмечаются следы протечек на потолке, плесень в душевой, нарушена целостность потолочного покрытия. Хостелу даны предписания устранить нарушения до 10 декабря, заказана дезинфекция.

В ведомстве добавили, что поставщиком и производителем продукции общественного питания, которое доставлялось на строительную площадку, является подмосковный индивидуальный предприниматель. Информация о нем направлена в управление Роспотребнадзора по Московской области.

По состоянию на 19 часов пятницы новых заболевших среди строительных рабочих не зарегистрировано.

Ведомство проводит эпидемиологическое расследование по установлению количества заболевших, причин и условий возникновения очага острой кишечной инфекции на строительной площадке и в общежитии.