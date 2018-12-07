Париж 8 декабря станет закрытым городом

ПАРИЖ, 8 декабря. /ТАСС/. Французская столица завершает последние приготовления перед четвертой массовой манифестацией движения "желтые жилеты", добивающегося от правительства снижения налогов, увеличения пенсий и минимальной заработной платы. Столице грозит очередная "черная суббота": радикальные участники протеста 1 декабря учинили погром на Елисейских Полях у Триумфальной арки и теперь адресуют правительству новые ультиматумы в социальных сетях.

Власти опасаются действий радикалов на улицах Парижа и намерены встретить их заслоном полиции и жандармерии. Обеспечение порядка в Париже возложено на мобилизованных в этих целях восемь тысяч сотрудников правоохранительных органах. Для обеспечения безопасности зданий решено использовать бронеавтомобили.

В последнюю субботу пострадали как полицейские, так и манифестанты. В министерстве внутренних дел республики особенно обеспокоены приготовлениями ультралевых группировок, объявивших в сети настоящую войну властям.

Масштабы неизвестны

В правительственных учреждениях называют предстоящий четвертый акт манифестации "днем высокого риска". Как сказал в беседе с корреспондентом ТАСС один из коренных парижан, город на Сене "готовится к худшему". "Хотелось бы верить, что властям удастся дать отпор действиям радикалов", - сказал он.

В связи с новой манифестацией, масштабы которой пока неизвестны, торговые группы Printemps и Galeries Lafayette решили прервать на этот день работу своих столичных универмагов на бульваре Османн. "Безопасность клиентов и сотрудников является абсолютным приоритетом", - заявили в префектуре полиции, где распорядились о закрытии всех магазинов на Елисейских Полях. "Потери ретейлеров [c 17 ноября] во всей Франции оцениваются в €1 млрд", - заявил руководитель Федерации розничной торговли Жак Крессель.

Десятки парижских музеев разного калибра объявили о прекращении работы на время субботних манифестаций, в их числе Лувр, галерея Орсе, центр Помпиду, музей Родена, временно не принимает туристов Эйфелева башня. Было отменено несколько концертов и спортивных событий, в том числе четыре матча французской футбольной Лиги 1, а также большой концерт на площади Согласия, который должен был проводиться в субботу и воскресенье в рамках традиционной благотворительной акции "Телетон", посвященной сбору средств на борьбу с наследственными нейромускулярными заболеваниями (в частности с миопатиями). Кроме того, ограничения анонсированы на целом ряде автобусных маршрутов, а также закрыты десятки станций метро.

Мнение экспертов

Специалист в вопросах безопасности, генерал Бертран Кавалье полагает, что силы полиции и жандармерии в сложившихся условиях не имеют возможности более оперативно и решительно восстанавливать порядок. Он указал на сложный состав группы вандалов, действующих на полях основной демонстрации. "Пока вы не отделили хулиганов от желтых жилетов, добиться эффективных действий очень трудно, - сказал он. - Даже если увеличить силы, это ничего не даст".

В таком же ключе высказался и официальный представитель правительства Бенжамен Гриво. "Те, кто присутствуют на [мирных] манифестациях, не позволяют полиции производить задержания [агрессивных погромщиков]", - отметил он. Он призвал вообще не выходить на манифестации в Париже, заявив, что авторы призывов идти к Елисейскому дворцу 8 декабря "пытаются использовать движение" и в действительности "хотят свергнуть власть".

Глава МВД страны Кристоф Кастанер напомнил, что стражи порядка будут применять более мобильную тактику, нежели в прошлую субботу, когда значительные силы были сосредоточены на обороне Елисейских Полей. А с учетом присутствия на митингах радикалов власти примут "беспрецедентные меры" безопасности. Однако раскрывать подробности плана действий министр отказался: "Мы не собираемся снабжать разведданными манифестантов", - пояснил он.

Министр юстиции Николь Белубе уклончиво ответила, что предпочитает превентивные решения. Она подтвердила, что накануне очередной "черной субботы" задержано несколько потенциальных зачинщиков беспорядков. В частности, это удалось благодаря тщательному анализу социальных сетей со стороны полиции.

Политическое решение

Официальный представитель партии "Республиканцы" Лоранс Сайе выразила сожаление в связи с тем, что глава государства Эмманюэль Макрон пока не дал развернутой оценки происходящим событиям. С этим согласен и соратник президента, министр сельского хозяйства Дидье Гийом. Он предложил государству откликнуться на настроения на местах, в частности в сельских районах, где считают, что власти не уделяют их проблемам достаточного внимания. Однако, как заявил в пятницу председатель национального собрания Франции Ришар Ферран, президент намерен высказаться по этой теме лишь в начале следующей недели.

Один из координаторов "желтых жилетов" Жаклин Муро сказала журналистам, что это движение "несет в себе семена насилия". Оно привлекает к себе умеренных, но также экстремистов и анархистов. Некоторые из "желтых жилетов", по словам Муро, оказались под влиянием групп, которые хотят сеять хаос в стране, а мирные манифестанты скатились к насилию. Движение, признала она, может выйти сейчас из-под контроля самих "желтых жилетов".

Насилие на акциях протеста осудила и глава "Национального объединения", депутат французского парламента Марин Ле Пен, бывшая соперницей Макрона во втором туре президентских выборов в мае прошлого года. Она заявила о приверженности ценностям Пятой республики, созданной генералом де Голлем, и институту президентской власти.

"Критика власти - норма демократии, но ставить сейчас под сомнение наши институты под лозунгом "Шестой Республики" совершенно неуместно, - отметила Ле Пен в открытом письме своим сторонникам. - Мне кажется, что в те моменты, когда речь идет о гражданском мире, необходимо подтвердить нашу приверженность республиканским ценностям". Ле Пен заявила, что верит в политический выход из кризиса. По ее словам, "такое решение исключает использование силы, которое лишь углубило бы хаос".