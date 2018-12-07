ВМС Канады перехватили у берегов Латинской Америки свыше 17 т кокаина

ОТТАВА, 8 декабря. /ТАСС/. ВМС Канады не допустили попадания в Северную Америку более 17 т кокаина, изъяв его у контрабандистов у берегов Латинской Америки в рамках международной операции по борьбе с наркотрафиком CARIBBE. Об этом в пятницу сообщили в канадском министерстве национальной обороны.

"Операция завершилась сегодня [7 декабря]. В ее осеннем цикле (с октября по декабрь - прим. ТАСС) были задействованы корабли HMCS Edmonton, HMCS Nanaimo и HMCS Moncton, а также разведывательный самолет CP-140 Aurora", - говорится в сообщении. В коммюнике отмечается, что канадские моряки работали в акватории Тихого океана и в Карибском бассейне в тесном контакте с кораблями ВМС США.

Международная операция по борьбе с наркотрафиком CARIBBE проходит с 2006 года. В ней задействованы корабли и самолеты Канады, США, Франции, Великобритании, Испании и Нидерландов. Она подразумевает активное патрулирование акватории Карибского бассейна, Мексиканского залива, а также тихоокеанских берегов Латинской Америки, в том числе таких стран, как Эквадор и Колумбия.