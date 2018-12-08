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Четыре человека погибли и трое пострадали в ДТП в Рязанской области

По данным ГИБДД, возможной причиной аварии был выезд одной из машин на встречную полосу

ТАСС, 8 декабря. Четыре человека погибли, трое пострадали в результате столкновения легковых автомобилей в Сасовском районе Рязанской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

"Минувшей ночью на 413-м км дороги Москва - Челябинск произошло столкновение автомобилей Kia и Toyota. В результате происшествия четыре человека погибли, трое пострадали. Детей среди них нет", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, причиной ДТП стал выезд одной из машин на встречную полосу.

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