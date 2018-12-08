Пять человек пострадали при столкновении легковушки и трактора у аэропорта Домодедово

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Легковой автомобиль и трактор столкнулись на подъезде к аэропорту Домодедово, пострадали пять человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

"На подъезде к аэропорту Домодедово произошло столкновение легкового автомобиля Daewoo Nexia и трактора. В результате аварии пострадали пять человек", - сказал собеседник агентства.

Пострадавшие госпитализированы. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.