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Пять человек пострадали при столкновении легковушки и трактора у аэропорта Домодедово

Пострадавшие госпитализированы

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Легковой автомобиль и трактор столкнулись на подъезде к аэропорту Домодедово, пострадали пять человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

"На подъезде к аэропорту Домодедово произошло столкновение легкового автомобиля Daewoo Nexia и трактора. В результате аварии пострадали пять человек", - сказал собеседник агентства.

Пострадавшие госпитализированы. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

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