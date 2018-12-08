СМИ: не менее 11 человек погибли в Индии при падении автобуса в ущелье

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере 11 человек погибли и еще несколько получили серьезные травмы в субботу утром при падении автобуса в ущелье в северном индийском штате Джамму и Кашмир. Как сообщил телеканал NDTV, инцидент произошел в округе Пунч в 175 км от столицы штата города Сринагар.

По этой информации, водитель автобуса не справился с управлением на сложном участке горной дороги. Машина упала с высоты около 100 м. Состояние многих пострадавших тяжелое. Спасательные работы на месте ДТП продолжаются.