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Посольство РФ заявило, что не имеет данных о россиянах, пострадавших при давке в Италии

В ведомстве отметили, что сотрудники диппредставительства находятся в контакте с местными властями, которые ведут расследование происшествия в клубе в Коринальдо

РИМ, 8 декабря. /ТАСС/. Данные о россиянах, пострадавших при давке на дискотеке в Италии, в посольство РФ в Риме не поступали. Об этом ТАСС сообщили в российском дипломатическом представительстве.

"На данный момент в посольство России в Италии сведений о пострадавших российских гражданах в Анконе не поступало. Сотрудники российского загранучреждения находятся в контакте с местными властями, ведущими расследование этого происшествия", - указали дипломаты.

Шесть человек - пятеро несовершеннолетних и женщина - погибли в результате давки, произошедшей в ночь на субботу в клубе города Коринальдо в провинции Анкона. Всего пострадали 120 человек, более 30 доставлены в больницу, состояние 12 из них оценивается как серьезное, есть угроза для жизни.

Инцидент произошел около 01:00 по местному времени (03:00 мск) в ночном клубе города Коринальдо, где выступал рэпер Сфера Эббаста. В клубе в момент ЧП находились порядка тысячи человек.

По предварительным данным, паника началась после того, как в помещении распылили перцовый баллончик. Итальянская полиция находится на месте происшествия и производит следственные действия.

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