Посольство РФ заявило, что не имеет данных о россиянах, пострадавших при давке в Италии

РИМ, 8 декабря. /ТАСС/. Данные о россиянах, пострадавших при давке на дискотеке в Италии, в посольство РФ в Риме не поступали. Об этом ТАСС сообщили в российском дипломатическом представительстве.
"На данный момент в посольство России в Италии сведений о пострадавших российских гражданах в Анконе не поступало. Сотрудники российского загранучреждения находятся в контакте с местными властями, ведущими расследование этого происшествия", - указали дипломаты.
Шесть человек - пятеро несовершеннолетних и женщина - погибли в результате давки, произошедшей в ночь на субботу в клубе города Коринальдо в провинции Анкона. Всего пострадали 120 человек, более 30 доставлены в больницу, состояние 12 из них оценивается как серьезное, есть угроза для жизни.
Инцидент произошел около 01:00 по местному времени (03:00 мск) в ночном клубе города Коринальдо, где выступал рэпер Сфера Эббаста. В клубе в момент ЧП находились порядка тысячи человек.
По предварительным данным, паника началась после того, как в помещении распылили перцовый баллончик. Итальянская полиция находится на месте происшествия и производит следственные действия.