Пассажиры рейса в Хайнань после вынужденной посадки в Приморье вылетели в пункт назначения

ВЛАДИВОСТОК, 8 декабря. /ТАСС/. Самолет, следовавший в пятницу из Хабаровска в Хайкоу (остров Хайнань, Китай) и совершивший вынужденную посадку во Владивостоке из-за технических неполадок, в субботу вечером [по местному времени] покинул приморский аэропорт и отправился в пункт назначения. Об этом сообщили ТАСС в аэропорту Владивостока.

7 декабря утром самолет рейса Хабаровск - Хайкоу совершил вынужденную посадку во Владивостоке из-за сбоя в работе масляной системы двигателя. На борту воздушного судна находились 153 пассажира и девять членов экипажа. В результате инцидента никто не пострадал, людей разместили в гостиницах. Дальневосточное следственное управление на транспорте начало проверку.

"Все пассажиры сегодня улетели в Хайкоу, никого не осталось. Самолет вылетел с задержкой - время по расписанию - 15:40 [08:40 мск], фактическое время вылета - после 17:00 [10:00 мск]", - сообщил собеседник агентства.