Суд Киева перенес на 11 декабря заседание по делу об убийстве Олеся Бузины

КИЕВ, 8 декабря. /ТАСС/. Шевченковский районный суд Киева перенес на 11 декабря заседание по делу об убийстве украинского журналиста и писателя Олеся Бузины. Об этом сообщил адвокат Сергей Войченко.

"Следующее судебное заседание состоится 11 декабря 2018 в 15:00 (16:00 мск)", - написал он в Facebook.

Войченко добавил, что во время последнего заседания был объявлен отвод одной из судей, однако он не был удовлетворен. "Судебное заседание в очередной раз показало, что, к сожалению, правды добиться в этом деле с участием этих судей становится все сложнее и сложнее. Такое впечатление, что судьи испытывают терпение людей, которые приходят в это судебное заседание", - подчеркнул он.

Украинский журналист, писатель и телеведущий Олесь Бузина был застрелен у подъезда своего дома в Киеве 16 апреля 2015 года. Через два месяца сотрудники правоохранительных органов задержали националистов Андрея Медведько и Дениса Полищука, которых следствие подозревает в исполнении убийства. В настоящий момент оба отпущены из- под стражи. Организаторы преступления до сих пор не названы.