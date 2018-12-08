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МВД Италии: число посетителей ночного клуба, где произошла давка, превышало норму

Глава ведомства Маттео Сальвини также сообщил, что намеченная на сегодня манифестация его партии "Лига" в Риме начнется с минуты молчания

РИМ, 8 декабря. /ТАСС/. Число посетителей ночного клуба в итальянском городке Коринальдо, где в давке погибли шесть человек, превышало предусмотренные нормы безопасности. Об этом заявил в субботу министр внутренних дел страны Маттео Сальвини.

"Следователи склоняются к тому, что внутри было больше положенного людей, - сказал министр. - Неприемлемо, чтобы так умирали в 14 лет".

Сальвини добавил, что намеченная на сегодня манифестация его партии "Лига" в Риме начнется с минуты молчания в память о погибших.

Всего жертвами инцидента стали пять подростков в возрасте от 14 до 16 лет и женщина 39 лет, сопровождавшая дочь. В известном клубе в Коринальдо в провинции Анкона на Адриатическом побережье выступал популярный итальянский рэпер Сфера Эббаста. На концерт собралась молодежь из окрестных городов, большинство из них - подростки в возрасте от 10 лет.

По свидетельствам очевидцев, паника возникла из-за распыления газового баллончика. Всего в результате давки пострадали 120 человек, более 60 из них доставлены в больницы. Состояние большинства не вызывает опасения, 12 пострадавших получили травмы, угрожающие жизни.

Сведений о пострадавших россиянах не поступало.

Давка в Турине летом 2017 года

В связи с этой трагедии местные СМИ вспоминают о похожем инциденте летом 2017 года в Турине. Тогда давка возникла на одной из центральных площадей города, где более 20 тыс. человек собрались посмотреть на больших экранах матч Лиги чемпионов с участием клуба "Ювентус". В результате полученных травм скончалась женщина.

Как выяснилось в ходе следствия, паника возникла также из-за распыления газового баллончика. Ответственными за произошедшее признаны члены банды карманников - выходцев из Северной Африки, которые хотели создать панику с целью кражи.

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Италия
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