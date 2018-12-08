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Инспекторы ГАИ спасли многодетную семью из горящего дома в Кемерове

Во время пожара никто не пострадал

КЕМЕРОВО, 8 декабря. /ТАСС/. Двое инспекторов ГАИ в Кемерове помогли в ночь на субботу выйти из горящего дома многодетной семье. Один из полицейских на патрульной машине отвез детей на безопасное расстояние, так как в помещении находились баллоны с газом, сообщила в субботу официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Ночью патрульный экипаж ДПС ГИБДД УМВД России по городу Кемерово ... получил информацию из дежурной части о пожаре в одном из домов по улице Сибирской <...> Прибыв на место происшествия, полицейские первыми бросились в горящий дом, в котором находились люди. Они помогли выйти мужчине, женщине и троим детям", - сообщила представитель МВД.

По информации МВД, в горящем помещении находились баллоны с газом. Эвакуированных детей один из инспекторов отвез в патрульном автомобиле на безопасное расстояние. Второй инспектор вместе с отцом семейства тушил возгорание до прибытия пожарного расчета. Во время пожара никто не пострадал.

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