Полицейские в Саратовской области при погоне со стрельбой задержали нетрезвого водителя

ТАСС, 8 декабря. Сотрудники полиции в Саратовской области в результате погони со стрельбой задержали женщину, которая управляла легковым автомобилем в нетрезвом состоянии. Об этом в субботу сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

"На автодороге Маркс - Энгельс у села Приволжское находящаяся в нетрезвом состоянии гражданка 1977 г. р., управляя автомобилем Kia Sephia/Shuma, игнорировала требования экипажа ДПС об остановке <…> [Сотрудник] применил табельное оружие - пистолет Макарова - для остановки транспортного средства", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, всего было произведено два выстрела в воздух и шесть - по колесам машины, после чего водитель не справился с управлением и автомобиль вынесло в кювет. В результате ДТП женщина не пострадала, составлен протокол по ст. 12.8 ч. 1 КоАП РФ ("Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения"). В пресс-службе уточнили, что по факту применения оружия сотрудниками полиции проводится проверка.