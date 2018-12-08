Житель Тольятти арестован по подозрению в серии нападений на женщин

ТАСС, 8 декабря. Автозаводской суд Тольятти в субботу поместил под арест Артема Семенова, подозреваемого в нападениях на женщин. Об этом сообщила ТАСС старший помощник прокурора Самарской области Ульяна Кудинова.

"Автозаводской районный суд Тольятти избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде ареста. Он будет находиться под стражей до 1 февраля 2019 года", - сказала собеседница агентства.

Ранее ТАСС сообщал, что полицейские задержали 6 декабря в Москве подозреваемого в серии нападений с ножом на женщин в Самарской области. По информации официального представителя МВД России Ирины Волк, 22-летний житель города Тольятти подстерегал потерпевших в безлюдных местах и в подъездах, набрасывался на них, а затем, нанеся телесные повреждения, скрывался.

Возбуждены уголовные дела по статье 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, на счету подозреваемого семь нападений на женщин.