У посольства США в Латвии задержан объявленный Польшей в международный розыск россиянин

РИГА, 8 декабря. /Корр. ТАСС Мария Иванова/. Объявленный Польшей в международный розыск гражданин России Виктор Золотарев задержан около посольства США в Латвии. Польская сторона просит его экстрадиции. Об этом корреспонденту ТАСС в субботу сообщила его адвокат Имма Янсоне.

"Вчера около посольства США в Риге был задержан гражданин РФ Виктор Золотарев. Он приехал в Ригу, чтобы получить в посольстве США американскую визу. Он был помещен в изолятор временного содержания. Причиной задержания стал международный ордер, выданный Польшей в 2017 году, польская сторона объявила его в международный розыск и просит его экстрадировать", - сказала она.

По ее словам, с задержанным уже встретился второй секретарь посольства России в Латвии. "Завтра в 10:30 (11:30 мск) состоится заседание суда о мере пресечения в отношении Золотарева. Спецпрокурор будет просить о его содержании под стражей на 80 дней", - отметила Янсоне.

При этом адвокат не смогла ответить на вопрос, в чем польская сторона обвиняет Золотарева. "С материалами дела я смогу ознакомиться только завтра утром перед судом, поскольку они на польском и английском языках и сейчас их переводят на латышский. Могу сказать только одно, что это не политическое дело. Сам задержанный находится в недоумении и смятении и считает, что произошло какое-то недоразумение, поскольку в 2002 году он выиграл суд в Польше", - указала она.