УФСИН по Якутии сообщило о прекращении голодовки заключенных в ИК-1

ЯКУТСК, 8 декабря. /ТАСС/. Управление ФСИН по Республике Саха (Якутия) сообщило в субботу о прекращении голодовки заключенных, находящихся в штрафном изоляторе исправительной колонии №1 (ИК-1). Об этом сообщили в пресс-бюро ведомства.

По данным УФСИН, 5 декабря четверо осужденных, протестуя "против законных действий администрации учреждения, совершили акт членовредительства". Повреждения "не представляют опасности для жизни и здоровья". 6 декабря девять осужденных подали заявления об отказе от приема пищи.

"Осужденные исправительной колонии №1 подали заявление о приеме пищи и отказались от своих незаконных требований. Состояние их здоровья оценивается как удовлетворительное. Обстановка в учреждении стабильная", - говорится в сообщении.

Ранее исправительную колонию посетили представители региональной прокуратуры, уполномоченный по правам человека и члены Общественной наблюдательной комиссии региона.

Как сообщала ТАСС в пятницу председатель общественной наблюдательной комиссии региона Марина Семенова, причинами объявления голодовки заключенные назвали "постоянные избиения сотрудниками в течение продолжительного времени". Кроме того, члены ОНК зафиксировали низкую температуру в камерах, лишение права осужденных на прогулки, отсутствие теплой одежды при 30-градусных морозах в регионе.