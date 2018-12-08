Росгвардейцы спасли 15 человек при пожаре на востоке Москвы

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии спасли 15 человек из горевших на востоке Москвы строительных бытовок, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Пожар произошел в ночь на 8 декабря на пересечении Измайловского шоссе и улицы Главная Аллея. "Находившиеся на маршруте патрулирования сотрудники вневедомственной Росгвардии заметили пожар и немедленно сообщили об этом дежурному, а также вызвали сотрудников МЧС. До прибытия пожарных росгвардейцы эвакуировали из бытовок в общей сложности 15 человек, которые на тот момент спали", - сказали в пресс-службе.

Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание. Никто не пострадал. Предварительная причина пожара - короткое замыкание.