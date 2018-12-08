Полиция проверит информацию об избиении учеников в одной из школ Сочи

КРАСНОДАР, 8 декабря. /ТАСС/. Полиция Краснодарского края начала проверку после публикации в социальных сетях видео об избиении учителем учеников, предположительно, в школе в Сочи. Об этом ТАСС в субботу сообщили в краевом ГУ МВД.

Ранее в одной из групп в социальных сетях появился ролик, на котором мужчина избивает несовершеннолетнего. В публикации сообщается, что инцидент якобы произошел в средней школе номер 4 города Сочи, учитель ударил кулаком ученика.

"В полиции начата проверка по факту обнаружения публикации в сети "интернет", - сказали ТАСС в краевом управлении МВД, уточнив, что в ходе проверки будет установлено, имеет ли ролик какое-либо отношение к Краснодарскому краю.

Собеседник агентства также добавил, что кадры имеют определенную давность, так как на них зафиксирован, очевидно, не зимний период времени.