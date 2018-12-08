Источник: против экс-министра экономики Астраханской области возбуждено уголовное дело

АСТРАХАНЬ, 8 декабря. /ТАСС/. Экс-министр экономического развития Астраханской области Алексей Попов стал фигурантом уголовного дела, бывшего чиновника подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В отношении Попова следственные органы возбудили уголовное дело по части 2 статьи 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями"). Оно не связано с деятельностью чиновника на посту главы астраханского Минэкономразвития, а затрагивает его деятельность в качестве конкурсного управляющего одной из компаний. С делом Попова связан еще один чиновник, экс-министр строительства и ЖКХ области Василий Корнильев, который ранее был задержан в Москве", - сказал источник.

В следственном управлении СК по региону данную информацию ТАСС пока не подтвердили.

Министр строительства и ЖКХ Астраханской области был задержан в августе по делу о растрате. Как сообщали в ФАС, 26 января 2018 года было возбуждено дело о сговорах на аукционах в рамках госпрограммы "Развитие дорожного хозяйства Астраханской области". Нарушения выявлены на четырех торгах с общей суммой начальных максимальных цен контрактов 644,7 млн рублей. Дело расследуется Главным следственным управлением СК.

Алексей Попов с 2004 по 2017 год осуществлял деятельность по антикризисному управлению предприятиями в качестве арбитражного управляющего. В ноябре 2017 года был назначен на должность министра экономического развития Астраханской области. После отставки губернатора Астраханской области Александра Жилкина в сентябре 2018 года Попов покинул свою должность.