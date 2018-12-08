Самолет рейса Тель-Авив - Москва совершил посадку в Ростове из-за смерти пассажира

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 декабря. /ТАСС/. Самолет, летевший из Тель-Авива в Москву, совершил внеплановую посадку в аэропорту Ростова-на-Дону Платов из-за смерти пассажира, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах Южного федерального округа.

"Самолет сел из-за смерти мужчины, были проблемы с сердцем, он лечился в Израиле", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в ближайшее время самолет последует далее по маршруту в столичный аэропорт Шереметьево.

Как уточнил ТАСС источник в силовых структурах региона, самолет совершил вынужденную посадку в 16:20 мск. Умершему пассажиру было 60 лет. На борту самолета находился 91 пассажир.