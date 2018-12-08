Девять человек пострадали в ДТП с автобусом в Иркутской области

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Автобус с рабочими врезался в металлической ограждение на территории предприятия в иркутском Братске, пострадали девять человек, сообщили ТАСС в ГИБДД.

"В 19:20 мск в городе Братске на территории лесоперерабатывающего предприятия водитель 1960 года рождения, управляя автобусом "НефАЗ", не справился с управлением и совершил наезд на металлическое ограждение. В результате ДТП девять пассажиров автобуса получили телесные повреждения", - сказали в ведомстве.

Все пострадавшие осмотрены медиками и отпущены на амбулаторное лечение. Всего в момент ДТП в автобусе было 30 человек.