Самолет "Аэрофлота", внепланово севший в Ростове, вылетит в Москву 8 декабря

ТАСС, 8 декабря. Самолет "Аэрофлота", следовавший из Тель-Авива в Москву и внепланово севший в аэропорту Ростова-на-Дону Платов из-за смерти пассажира, вылетит в Москву вечером 8 декабря. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот".

"В связи с долгим ожиданием сотрудников правоохранительных органов для оформления всех юридических документов, самолет отправится в Москву в 22:20 мск", - сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщил ТАСС источник в силовых структурах региона, самолет совершил вынужденную посадку в 16:20 мск. Скончавшемуся пассажиру было 60 лет, у мужчины были проблемы с сердцем, он лечился в Израиле.

На борту самолета находился 91 пассажир.

Южное следственное управление на транспорте СК РФ после экстренной посадки самолета начало проверку, сообщили ТАСС в пресс-службе управления. "Проводится проверка по факту экстренной посадки самолета в аэропорту Платов в связи со смертью пассажира, жителя Москвы", - сказал собеседник. агентства.